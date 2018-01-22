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В Афганистане боевики напали на пятизвездочный отель

Во время террористической атаки на пятизвездочный отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле, по официальным данным, погибли 18 человек. Некоторые источники сообщают о 43 жертвах. Об этом сообщает телеканал Tolo News.



Боевики совершили вооруженное нападение на отель в субботу, 20 января. Атака, длившаяся более 17 часов, была подавлена. Ранее сообщалось о шести погибших, однако очевидцы событий утверждают, что убитых намного больше.



Всю ночь, за исключением двухчасового перерыва, из гостиницы раздавались стрельба и взрывы. К утру на место происшествия прибыли отряды специального назначения. Министерство внутренних дел страны сообщает, что нападавших было шестеро. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в России).



Во время теракта в гостинице проходила конференция, посвященная информационным технологиям, и две свадьбы, сообщают источники. Охранникам удалось эвакуировать из отеля 129 человек, в том числе 41 иностранца.

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