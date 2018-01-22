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Лавров назвал историю госпереворота на Украине позором Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал историю государственного переворота на Украине позором Европы. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».



«Это украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор», — сказал глава МИД.



Он также добавил, что Москва «не замыкается в себе», а стремится выполнять минские соглашения.

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