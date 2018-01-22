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МУГИСО передало Екатеринбургу подземный паркинг возле Центрального стадиона
22 январь 2018 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) передало в собственность Екатеринбургу двухуровневый подземный паркинг, построенный возле Центрального стадиона, сообщается на сайте ведомства.
Объект на 439 машиномест был возведен на улице Пирогова, 3/2 в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
«Передача автостоянки в муниципальную собственность направлена на решение вопросов местного значения по созданию и организации предоставления парковочных мест и обеспечение исполнение администрацией города Екатеринбурга обязательств по предоставлению достаточного количества парковок у стадиона в рамках соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (FIFA), автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «Россия-2018» и администрацией города Екатеринбурга», — пояснили в МУГИСО.
Объект на 439 машиномест был возведен на улице Пирогова, 3/2 в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
«Передача автостоянки в муниципальную собственность направлена на решение вопросов местного значения по созданию и организации предоставления парковочных мест и обеспечение исполнение администрацией города Екатеринбурга обязательств по предоставлению достаточного количества парковок у стадиона в рамках соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (FIFA), автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «Россия-2018» и администрацией города Екатеринбурга», — пояснили в МУГИСО.
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