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МУГИСО передало Екатеринбургу подземный паркинг возле Центрального стадиона

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) передало в собственность Екатеринбургу двухуровневый подземный паркинг, построенный возле Центрального стадиона, сообщается на сайте ведомства.



Объект на 439 машиномест был возведен на улице Пирогова, 3/2 в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.



«Передача автостоянки в муниципальную собственность направлена на решение вопросов местного значения по созданию и организации предоставления парковочных мест и обеспечение исполнение администрацией города Екатеринбурга обязательств по предоставлению достаточного количества парковок у стадиона в рамках соглашения с принимающим городом, заключенного между Международной федерацией футбола (FIFA), автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «Россия-2018» и администрацией города Екатеринбурга», — пояснили в МУГИСО.

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