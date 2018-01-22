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Назначен новый директор по продажам Уральского филиала «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Александр Малов назначен директором по продажам на массовом рынке Уральского филиала компании «МегаФон», сообщает пресс-служба оператора связи.



Александр Малов окончил Томский Государственный Университет по специальности «Инновационный маркетинг». Опыт работы в сфере маркетинга, продаж и обслуживания у нового топ-менеджера составляет восемь лет. В компании «МегаФон» 28-летний Александр Малов работает с 2011 года.



До назначения в Уральский филиал специалист работал руководителем по коммерции в Абаканском региональном отделении «МегаФона». С переездом увеличились география и масштаб задач.



«Уральский рынок отличается высокой конкуренцией — сразу шесть операторов мобильной связи борются за доверие жителей региона. Поэтому перед новым топ-менеджером стоит амбициозная цель по привлечению и удержанию клиентов, формированию имиджа «МегаФона» как оператора № 1 для общения, предлагающего удобные решения и интернет-сервисы для жизни», — пояснил директор компании «МегаФон» на Урале Валерий Величко.



В приоритете «МегаФона» будет наличие доступных тарифов для пользователей смартфонов и планшетов, разработка уникальных цифровых услуг, способных превратить смартфон в универсального помощника почти в любой ситуации — от оплаты услуг и просмотра фильмов до контроля детей или перемещений близких.



«Никакого флирта, только серьезные отношения. Эту фразу можно назвать девизом в работе на новой должности. Главное для меня — сделать «МегаФон» долгосрочным партнером клиентам, чтобы однажды, сделав выбор в пользу оператора, человек оставался с нами надолго и был доволен высоким качеством услуг, скоростью интернета, уровнем обслуживания и ассортиментом возможностей, которые открывает мир телекома», — отмечает Александр Малов.

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