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В Екатеринбурге из-за прорыва водопровода подтопило проспект Космонавтов
22 январь 2018 (11:44)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. В Екатеринбурге сегодня ночью произошел прорыв трубы холодного водоснабжения в Орджоникидзевском районе, сообщили УрБК в МУП «Водоканал».
«Заявка об утечке на водоводе диаметром 300 мм поступила с адреса Космонавтов, 68 в 02.10. В 03.00 поврежденный водовод был отключен. На место направлена бригада цеха по благоустройству», — пояснили в муниципальном предприятии.
К настоящему времени большая часть работ по благоустройству выполнена. Отключений объектов от холодного водоснабжения не потребовалось.
«Заявка об утечке на водоводе диаметром 300 мм поступила с адреса Космонавтов, 68 в 02.10. В 03.00 поврежденный водовод был отключен. На место направлена бригада цеха по благоустройству», — пояснили в муниципальном предприятии.
К настоящему времени большая часть работ по благоустройству выполнена. Отключений объектов от холодного водоснабжения не потребовалось.
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