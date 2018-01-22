Новости дня

В Екатеринбурге из-за прорыва водопровода подтопило проспект Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. В Екатеринбурге сегодня ночью произошел прорыв трубы холодного водоснабжения в Орджоникидзевском районе, сообщили УрБК в МУП «Водоканал».



«Заявка об утечке на водоводе диаметром 300 мм поступила с адреса Космонавтов, 68 в 02.10. В 03.00 поврежденный водовод был отключен. На место направлена бригада цеха по благоустройству», — пояснили в муниципальном предприятии.



К настоящему времени большая часть работ по благоустройству выполнена. Отключений объектов от холодного водоснабжения не потребовалось.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: