Новости дня
В Свердловской области ГИБДД вводит режим постоянного патрулирования трасс в связи с морозами
22 январь 2018 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Госавтоинспекция Свердловской области переходит на усиленный вариант несения службы в связи с низким температурным режимом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ближайшие дни возможно ухудшение погодных условий и снижение температур, в связи с чем экипажи ДПС переводятся на режим постоянного патрулирования загородных трасс Свердловской области в целях оказания помощи участникам дорожного движения», — пояснили в пресс-службе.
На наиболее затрудненных участках автодорог организовано движения автотранспорта в сопровождении патрульных автомобилей ГИБДД с включенными проблесковыми маяками для привлечения внимания и обеспечения безопасного скоростного режима. Также экипажи ДПС будут патрулировать автотрассы с целью выявления участников дорожного движения, у кого произошли поломки транспортных средств либо другие чрезвычайные обстоятельства, и оказания им помощи.
Особое внимание будет уделено транспорту, занимающемуся пассажирскими перевозками, в том числе детскими. При изменении погодных условий Госавтоинспекция будет принимать меры вплоть до ограничения движения пассажирского транспорта.
«В ближайшие дни возможно ухудшение погодных условий и снижение температур, в связи с чем экипажи ДПС переводятся на режим постоянного патрулирования загородных трасс Свердловской области в целях оказания помощи участникам дорожного движения», — пояснили в пресс-службе.
На наиболее затрудненных участках автодорог организовано движения автотранспорта в сопровождении патрульных автомобилей ГИБДД с включенными проблесковыми маяками для привлечения внимания и обеспечения безопасного скоростного режима. Также экипажи ДПС будут патрулировать автотрассы с целью выявления участников дорожного движения, у кого произошли поломки транспортных средств либо другие чрезвычайные обстоятельства, и оказания им помощи.
Особое внимание будет уделено транспорту, занимающемуся пассажирскими перевозками, в том числе детскими. При изменении погодных условий Госавтоинспекция будет принимать меры вплоть до ограничения движения пассажирского транспорта.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Госавтоинспекция предупредила свердловчан о снижении до 100 метров видимости на трассах региона
- Свердловское Управление ГИБДД предупреждает водителей о предстоящей гололедице
- За январь-февраль жители Свердловской области оплатили только 52% штрафов за нарушения ПДД
- На трассе «Пермь — Екатеринбург» выставлены дополнительные экипажи ДПС
- УГИБДД Свердловской области выступило со спецобращением к водителям в связи с ухудшением погодных условий