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В Свердловской области ГИБДД вводит режим постоянного патрулирования трасс в связи с морозами

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Госавтоинспекция Свердловской области переходит на усиленный вариант несения службы в связи с низким температурным режимом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В ближайшие дни возможно ухудшение погодных условий и снижение температур, в связи с чем экипажи ДПС переводятся на режим постоянного патрулирования загородных трасс Свердловской области в целях оказания помощи участникам дорожного движения», — пояснили в пресс-службе.



На наиболее затрудненных участках автодорог организовано движения автотранспорта в сопровождении патрульных автомобилей ГИБДД с включенными проблесковыми маяками для привлечения внимания и обеспечения безопасного скоростного режима. Также экипажи ДПС будут патрулировать автотрассы с целью выявления участников дорожного движения, у кого произошли поломки транспортных средств либо другие чрезвычайные обстоятельства, и оказания им помощи.



Особое внимание будет уделено транспорту, занимающемуся пассажирскими перевозками, в том числе детскими. При изменении погодных условий Госавтоинспекция будет принимать меры вплоть до ограничения движения пассажирского транспорта.

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