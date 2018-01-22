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Суд в Екатеринбурге подтвердил конфискацию у жителя Челябинска редких животных на 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Свердловский областной суд подтвердил законность решения Октябрьского районного суда Екатеринбурга о конфискации рептилий и амфибий у жителя Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Редких животных у мужчины нашли сотрудники таможни в аэропорту Кольцово. Челябинец пытался вывезти амфибий и рептилий в чемодане. По пути на рейс Екатеринбург — Хельсинки его остановили для таможенного контроля в «зеленой зоне». Здесь уже выяснилось, что в чемодане находился пластиковый контейнер с пресмыкающимися.



«Африканская лягушка-бык, жаба-клоун, сибирский углозуб, шишкохвостый геккон Уиллера, скальный психоделический геккон, мадагаскарский листохвостый геккон, австралийский плоскохвостый геккон, западно-индийский эублефар, новозеландский зеленый геккон, анолис-рыцарь, по словам хозяина, направлялись за границу для участия в выставке», — говорится в сообщении.



Всего было насчитано 163 единицы рептилий и амфибий. Среди них были виды, которые ограничены к перемещению через таможенную границу Таможенного союза в связи с угрозой их исчезновения. Оформлять груз через таможенную декларацию мужчина не стал, сославшись на незнание таможенных правил.



По заключению специалистов, рыночная стоимость найденных животных составляет 1 млн 176 тыс. 659 руб.



По решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга челябинец признан виновным в совершении административного правонарушения, а все животные конфискованы и переданы Екатеринбургскому зоопарку. Свердловский облсуд подтвердил законность этого решения.

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