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ТМК увеличила отгрузку трубной продукции в 2017 году на 10,6%

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Трубная металлургическая компания (ТМК) в 2017 году отгрузила 3 млн 806 тыс. т труб, что на 10,6% выше уровня предыдущего года. Об этом говорится в сообщении ТМК.



Рост был достигнут за счет увеличения объемов отгрузки Американского дивизиона на фоне восстановления североамериканского рынка.



Отгрузка бесшовных труб ТМК выросла на 11,6%, до 2 млн 676 тыс. т, в первую очередь за счет увеличения объемов отгрузки труб OCTG. Отгрузка сварных труб выросла на 8,4% и составила 1 млн 129 тыс. т.



При этом значительное падение объемов отгрузки труб большого диаметра (ТБД) было полностью компенсировано ростом отгрузки других видов сварных труб, прежде всего в Американском дивизионе. Отгрузка труб OCTG составила 1 млн 765 тыс. т, что на 25,9% больше, чем за 2016 год, благодаря высокому спросу на североамериканском и российском рынках. Отгрузка премиальных резьбовых соединений составила 787 тыс. штук, что на 43% выше показателя 2016 года.

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