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Норматив стоимости жилья в Свердловской области установлен на уровне 43 тыс. 838 руб. за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Минстрой РФ утвердил норматив стоимости одного квадратного метра жилья в российских субъектах на I полугодие 2018 года. Соответствующий документ опубликован на сайте «Российской газеты».



В Свердловской области показатель установлен на уровне 43 тыс. 838 руб. за кв. м.



В среднем по России норматив составил 37 тыс. 848 руб., что на 472 руб. ниже уровня II полугодия прошлого года.

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