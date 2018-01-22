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Норматив стоимости жилья в Свердловской области установлен на уровне 43 тыс. 838 руб. за кв. метр
22 январь 2018 (10:25)
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2018. Минстрой РФ утвердил норматив стоимости одного квадратного метра жилья в российских субъектах на I полугодие 2018 года. Соответствующий документ опубликован на сайте «Российской газеты».
В Свердловской области показатель установлен на уровне 43 тыс. 838 руб. за кв. м.
В среднем по России норматив составил 37 тыс. 848 руб., что на 472 руб. ниже уровня II полугодия прошлого года.
В Свердловской области показатель установлен на уровне 43 тыс. 838 руб. за кв. м.
В среднем по России норматив составил 37 тыс. 848 руб., что на 472 руб. ниже уровня II полугодия прошлого года.
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