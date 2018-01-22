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Франция отказалась от борьбы за проведение выставки ЭКСПО-2025

УрБК, Москва, 22.01.2018. Франция отказалась от борьбы за проведение выставки ЭКСПО-2025. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на французское издание Le Journal du Dimanche.



«Я решил не поддерживать кандидатуру Франции на проведение всемирной выставки, и она будет снята», — говорится в письме, которое направил премьер-министр Франции Эдуар Филипп президенту национального оргкомитета Expofrance 2025 Паскалю Лами.



Эдуар Филипп указал на «структурную слабость экономической модели проекта» французской заявки. По его словам, дальнейшее продвижение кандидатуры потребовало бы «государственных гарантий».



Однако страна, считает французский премьер-министр, не может себе позволить дополнительные финансовые обязательства, связанные с проведением выставки в условиях, когда правительством предпринимаются усилия для «оздоровления госбюджета». Помимо этого премьер-министр указал на недостаточное участие в проекте компаний, представляющих частный бизнес.



Таким образом, остаются три претендента на проведение Экспо-2025. Это Екатеринбург (Россия), Осака (Япония) и Баку (Азербайджан).



«Мы предполагали, что Париж может выйти из предвыборной гонки за ЭКСПО, так как ранее Франция выиграла право проводить другое крупное международное событие — летнюю Олимпиаду в 2024 году. Поэтому логично, что французские власти решили сфокусировать внимание только на одном значимом проекте. Конечно, теперь шансы у российской заявки возрастают, но расслабляться не стоит: у Екатеринбурга очень достойные соперники — Осака и Баку», — отметила глава заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

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