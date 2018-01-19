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В Свердловской области ожидаются сорокаградусные морозы

19 январь 2018 (18:02)

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. На Среднем Урале в ближайшие сутки ожидаются морозы до -40 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

По прогнозам синоптиков, сильные морозы в регионе будут местами в ночные часы. На остальной территории региона температура воздуха в это же время будет на уровне -23…-28 градусов.

Днем столбик термометра поднимется до -20…-25 градусов.

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