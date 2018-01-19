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В Полевском бывших сотрудников ГИБДД оштрафовали на 3,6 млн рублей за покушение на взятку

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Полевской городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам ДПС, признанным виновными по части 3 статьи 30, пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



На скамье подсудимых оказались экс-автоинспекторы Рашид Кадыров и Виктор Захватенко. В суде было установлено, что в сентябре 2016 года тогда еще действующие полицейские совершили покушение на получение взятки в размере 20 тыс. руб. За эту сумму они были готовы отказаться от составления административного протокола в отношении гражданина, управляющего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Водитель ответил Кадырову и Захватенко, что такой суммы с собой у него нет. Бывшие автоинспекторы забрали автомобиль мужчины на то время, пока он будет собирать деньги. По решению суда каждому из подсудимых назначен штраф в размере 1,8 млн руб. Кроме того, они лишены права занимать должности в правоохранительных органах на срок 4 года.



«Преступление коррупционной направленности, о котором идет речь, было выявлено сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области во взаимодействии с коллегами из отдела по борьбе с экономическими правонарушениями ОВД Полевского в октябре 2016 года», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, в ноябре 2016 года Кадыров и Захватенко были уволены из органов внутренних дел.

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