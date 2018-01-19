Кризис

Объем выдачи онлайн-кредитов в России в 2017 году вырос на 67%

По итогам 2017 года российские компании выдали 30,3 млрд руб. онлайн-кредитов, что на 67% больше уровня предыдущего года. Об этом говорится в совместном исследовании MoneyMan и Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).



Средняя сумма займа в сегменте онлайн-кредитования увеличивается. В 2017 году она составила 13 тыс. 800 руб., что на 13% больше, чем в предыдущем году.



«Результаты исследования говорят о том, что сегмент альтернативного онлайн-кредитования — один из самых быстрорастущих в финансовом секторе России, и именно этот сегмент служит драйвером развития для всей отрасли. У сектора большой потенциал для роста: из 61 МФК, работающих в России, в онлайн сфере присутствует только 21 компания (35%). В 2018 году это доля составит не менее 50%, а компании онлайн-кредитования выдадут займов на сумму более 50 млрд руб.», — сообщила генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко.



«Банки сегодня сохраняют довольно жесткие требования к потенциальным заемщикам и предпочитают работать со своими проверенными клиентами, предлагая им крупные кредиты наличными и кредитные карты. Тем не менее потребность населения в заемных средствах не снижается. Именно поэтому многие заемщики, которым нужны небольшие суммы наличных денег, все чаще обращаются в компании онлайн-кредитования. Эти компании более лояльны к заемщикам, а сам процесс кредитования происходит в режиме онлайн, что, безусловно, делает его более удобным для потребителя», — заявил заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников.



Отметим, что объем выдачи банковских кредитов наличными в РФ в январе-ноябре 2017 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

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