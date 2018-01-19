Новости дня

«Уральские авиалинии» начали распродажу выходного дня

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 19 по 22 января 2018 года проводит распродажу билетов по специальным ценам в мобильном приложении Uralairlines, а с 20 по 21 января — на официальном сайте www.uralairlines.comи при покупке через call-центр авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



В распродаже участвует целый ряд направлений. Так, цены за перелет Москва — Тюмень, Тюмень — Москва составят от 2 тыс. руб. Екатеринбург — Симферополь, Симферополь — Екатеринбург — от 5 тыс. руб., Самара — Симферополь, Симферополь — Самара — от 5 тыс. 500 руб., Челябинск — Москва, Москва — Челябинск — от 2 тыс. 700 руб., Москва — Томск, Томск — Москва — от 5 тыс. 200 руб., Москва — Калининград, Калининград — Москва — от 3 тыс. руб., Санкт-Петербург — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург — от 3 тыс. руб. (с багажом). Челябинск — Сочи, Сочи — Челябинск — от 5 тыс. 500 руб. (с багажом). Уфа — Москва, Москва — Уфа — от 2 тыс. 400 руб.



Цены на направления указаны за перелет в одну сторону без багажа, дополнительно взимается сбор RI. Распродажа действует на перелеты в период с 22 января по 20 апреля 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: