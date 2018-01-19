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В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу о незаконной продаже изумруда на 2,2 млн рублей
19 январь 2018 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Бирюкова и Ельмара Шахверанова по делу о незаконной продаже изумруда на сумму 2,2 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
Драгоценный камень массой 1 кг 226 гр. находился у Шахверанова. Бирюков договорился с ним о продаже его изумруда, стоимость которого составляла более 2,2 млн руб. Незаконную сделку планировалось совершить в vip-зале одного из кафе. Бирюков приехал туда с изумрудом и передал драгоценный камень Шахверанову. Тот направился к потенциальному покупателю, которым оказался человек, действовавший в рамках оперативно-розыскной деятельности.
После этого подельники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Кировский районный суд г. Екатеринбурга назначил Николаю Бирюкову наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, Ельмару Шахверанову — в виде 2 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
Драгоценный камень массой 1 кг 226 гр. находился у Шахверанова. Бирюков договорился с ним о продаже его изумруда, стоимость которого составляла более 2,2 млн руб. Незаконную сделку планировалось совершить в vip-зале одного из кафе. Бирюков приехал туда с изумрудом и передал драгоценный камень Шахверанову. Тот направился к потенциальному покупателю, которым оказался человек, действовавший в рамках оперативно-розыскной деятельности.
После этого подельники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Кировский районный суд г. Екатеринбурга назначил Николаю Бирюкову наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, Ельмару Шахверанову — в виде 2 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.
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