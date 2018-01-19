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Папа Римский поможет преодолеть политический кризис в Перу

Папа Римский Франциск прибыл в Перу, где президент Педро Пабло Кучински призвал его помочь преодолеть политический кризис в стране. Об этом сообщает Reuters, передает портал «Газета.ру».



Понтифик прилетел в столицу Перу Лиму из Чили в рамках второй части его визита католические страны Южной Америки, целью которого является восстановление доверия к церкви после обвинений в преступлениях на сексуальной почве.



Президент Перу призвал Франциска объединить нацию после публичной критики в связи с освобождением из тюрьмы бывшего диктатора Альберто Фухимори накануне Рождества. Незадолго до этого ему едва удалось избежать импичмента по обвинениям в коррупции.

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