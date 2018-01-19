Дайджест
В результате урагана в Северной Европе погибли 8 человек
19 январь 2018 (17:18)
В результате инцидентов, связанных с ураганом в Северной Европе, погибли восемь человек. Об этом сообщает ВВС.
Двое из них были пожарными, которые помогали расчищать завалы в Германии.
Несколько человек погибли в Нидерландах и Германии в результате падения деревьев и обломков строительных конструкций. Один человек погиб в ДТП, когда его микроавтобус снесло на встречную полосу.
Теперь шторм пересек границу с Польшей.
Двое из них были пожарными, которые помогали расчищать завалы в Германии.
Несколько человек погибли в Нидерландах и Германии в результате падения деревьев и обломков строительных конструкций. Один человек погиб в ДТП, когда его микроавтобус снесло на встречную полосу.
Теперь шторм пересек границу с Польшей.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать