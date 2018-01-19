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В результате урагана в Северной Европе погибли 8 человек

19 январь 2018 (17:18)

В результате инцидентов, связанных с ураганом в Северной Европе, погибли восемь человек. Об этом сообщает ВВС.

Двое из них были пожарными, которые помогали расчищать завалы в Германии.

Несколько человек погибли в Нидерландах и Германии в результате падения деревьев и обломков строительных конструкций. Один человек погиб в ДТП, когда его микроавтобус снесло на встречную полосу.

Теперь шторм пересек границу с Польшей.

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