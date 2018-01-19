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Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о классификации объектов туриндустрии

УрБК, Москва, 19.01.2018. Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о классификации объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц и иных средств размещения, пляжей, горнолыжных трасс. Соответствующая информация опубликована на портале проектов законодательных инициатив (система СОЗД).



Целью законопроекта является совершенствование правового регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию в Российской Федерации гостиничных услуг.



В частности, документ предусматривает поэтапное введение обязательной классификации российских гостиниц и иных средств размещения с присвоение им «звезд». Так, с 1 января 2018 года эта норма коснется отелей, имеющих более 50 номеров, с 1 января 2019 года — гостиниц с 15 и более номерами, с 1 января 2020 года — всех остальных средств размещения.



Вместе с тем вводится запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении отелю соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории, не указанной в свидетельстве. Нарушение указанных требований влечет за собой административную ответственность.



Юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию гостиничных услуг, будут обязаны подтверждать соответствие используемого средства размещения классификационным требованиям, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.



Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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