Дайджест

Россия продала в Китай комплексы С-400

19 январь 2018 (17:15)

Россия отправила в Китай первый комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской системе военно-технического сотрудничества.

Контракт на поставку страны заключили еще в 2014 году.

Собеседник агентства сообщил, что в переданный комплект входит командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты и другие элементы системы.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России не прокомментировала информацию.

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