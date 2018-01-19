Дайджест
Россия продала в Китай комплексы С-400
19 январь 2018 (17:15)
Россия отправила в Китай первый комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской системе военно-технического сотрудничества.
Контракт на поставку страны заключили еще в 2014 году.
Собеседник агентства сообщил, что в переданный комплект входит командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты и другие элементы системы.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России не прокомментировала информацию.
Контракт на поставку страны заключили еще в 2014 году.
Собеседник агентства сообщил, что в переданный комплект входит командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты и другие элементы системы.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России не прокомментировала информацию.
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