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В России хакеры придумали новую схему телефонного мошенничества

Российские хакеры изобрели новую схему мошенничества — через виртуальные АТС звонят клиентам банков с номеров кредитных организаций и пытаются узнать логины и пароли счетов, номера и коды карт. Об этом «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания.



В основе новой схемы — виртуальная АТС, которую злоумышленники покупают у сотового оператора. Мошенники оформляют облачную АТС на одноразовую симку, после чего через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка и под видом его сотрудников обзванивают клиентов кредитных организаций, выясняют данные карт и воруют деньги.



«Помните – работник банка никогда не попросит у Вас сообщить CVV код банковской карты (указан на оборотной стороне карты), срок её действия, имя держателя карты и секретный код, направляемый в СМС-сообщении, необходимый для проведения операции по карте», — прокомментировали эксперты Блока «Обеспечение безопасности» СКБ-банка.



Мошенники используют стандартный набор заранее подготовленных вопросов, с помощью которых выясняют недостающие сведения для совершения хищения денег с карты. Хакеры убеждают клиента банка, что по его банковской карте прямо сейчас проходят расходные операции и для их блокировки требуется сообщить пароль, который он получит в SMS-сообщении от банка. При этом мошенники всячески отвлекают внимание своей жертвы от истинного назначения данного пароля, называя его, например, кодом для блокировки мнимой подозрительной операции. Если злоумышленники получат эту информацию, то сразу осуществляют списание денег. Как правило, это перевод на чужие карты или электронные кошельки, причиненные таким образом, убытки банки не возмещают.



«В настоящее время СКБ-банку не известны случаи обмана наших клиентов с использование таких методов социальной инженерии. Мы внимательно следим за этой ситуацией. Считаем, что и операторы мобильной и телекоммуникационной связи должны противодействовать использованию таких технологий через доступные веб-интерфейсы и облачные технологии», — отметили эксперты СКБ-банка.

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