Дайджест
Александра Ханина наградили за помощь в подготовке Первого городского форума в Первоуральске
19 январь 2018 (17:15)
Организаторы акции «Бессмертный полк» объявили благодарность начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Александру Ханину за помощь в подготовке Первого городского форума, посвященного Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества.
«Есть идеи, которые объединяют, делают мир лучше, а людей — сильнее. Память поколений только тогда будет живой, когда в ее основу лягут не просто страницы учебников, пусть даже талантливо написанных и точных, а прежде всего — знание истории собственной семьи. Память потомков — и есть история! Спасибо за поддержку! Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», — говорится в благодарственном письме.
Документ подписала координатор МИПОД «Бессмертный полк» Олеся Глушкова.
«Есть идеи, которые объединяют, делают мир лучше, а людей — сильнее. Память поколений только тогда будет живой, когда в ее основу лягут не просто страницы учебников, пусть даже талантливо написанных и точных, а прежде всего — знание истории собственной семьи. Память потомков — и есть история! Спасибо за поддержку! Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», — говорится в благодарственном письме.
Документ подписала координатор МИПОД «Бессмертный полк» Олеся Глушкова.
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