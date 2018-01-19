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ГИБДД выявила массовые нарушения на междугородних перевозках в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Автоинспекторы составили 10 административных материалов на водителей междугородних автобусов, выезжавших из Екатеринбурга, сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.



Массовая проверка междугородних автобусов была организована на западном направлении из города. Автоинспекторы оценивали исправность и наличие огнетушителей, работоспособность и доступность эвакуационных выходов, наличие специальных предметов, позволяющих в случае происшествия и блокирования дверей разбить стекла.



«Ни в одном из проверенных сегодня автобусов не оказалось специальных средств-молоточков для разбивания стекол в случае аварийной либо внештатной ситуации. При этом водители пытались найти себе оправдание, сказав, что их крадут пассажиры и даже забирают себе на память», — говорится в сообщении.



В салонах большинства автобусов были обнаружены просроченные огнетушители. На самих автобусах установлена летняя резина, эвакуационные выходы были загромождены. В одном из автобусов запасная дверь не открывалась автоматически, а зафиксирована обычным бытовым дверным замком. Еще в одном автобусе запасной выход закрыт таким образом, что его не смогли открыть ни водитель, ни сотрудники Госавтоинспекции. Таким образом, практически в каждом транспортном средстве выявлены нарушения, которые в случае аварийной ситуации не дадут возможности безопасно и быстро пассажирам покинуть салон автобуса.



В ближайшее время в адрес руководителей автотранспортных предприятий, на чьих автобусах выявлены нарушения, будут выданы представления. Также информация будет направлена в органы Ространснадзора для привлечения к ответственности руководителей автопредприятий за нарушение лицензионных требований.

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