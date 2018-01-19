«Карабашмедь» нарастила производство черновой меди

ЗАО «Карабашмедь» (предприятие Группы «Русская медная компания» в Челябинской области) по итогам 2017 года увеличило на 7% к уровню 2016 года производство черновой меди. За указанный период объем выпуска металла на предприятии впервые достиг порядка 120 тыс. т. Этому способствовало масштабное обновление мощностей и развитие производства. В то же время модернизация завода позволила улучшить условия труда работников и снизить нагрузку на окружающую среду.По словам генерального директора ЗАО «Карабашмедь» Андрея Ханжина, росту объема производства послужил ввод в эксплуатацию новой механизированной линии розлива черновой меди, а также повышение профмастерства сотрудников и стабильные поставки медного концентрата с Михеевского ГОКа.«Положительное влияние на показатели работы предприятия оказал ввод в эксплуатацию новой механизированной линии розлива черновой меди. Это значительно ускорило процесс выпуска готовой продукции и позволило сократить потери металла. Свою роль сыграло повышение профессионального уровня сотрудников, которые успешно осваивают современные технологии и оборудование. Кроме того, росту производства черновой меди способствовали стабильные поставки медного концентрата с Михеевского горно-обогатительного комбината», — рассказал Андрей Ханжин.В рамках модернизации в отделении розлива черновой меди установлена система аспирации для эвакуации отходящих газов и направления их в систему газоочистки, что позволило улучшить условия труда на рабочих местах и минимизировать нагрузку на окружающую среду. Кроме того, благодаря новому оборудованию из технологического процесса удалось исключить операции, которые ранее приходилось делать вручную.В 2018 году РМК планирует вложить в развитие производства и социальные проекты предприятия еще около 2 млрд руб. В рамках программы модернизации ЗАО «Карабашмедь» предполагается ввести в эксплуатацию три новых конвертера Kumera и новую систему газоочистки с автоматизированной системой управления. Два конвертера уже установлены, третий планируется установить в 2018 году после вывода из эксплуатации прежнего оборудования.В результате мощности производства черновой меди ЗАО «Карабашмедь» увеличатся до 150 тыс. т в год, в том числе 130 тыс. т черновой меди из минерального сырья. Проект позволит не только повысить производительность, но и улучшить условия труда, а также сократить нагрузку предприятия на окружающую среду.Уже сегодня жители Карабаша отмечают позитивные изменения экологической обстановки на территории городского округа.«Как коренная жительница Карабаша я могу сравнить экологическую ситуацию в прошлые годы с современной. В прежние времена снег в Карабаше напоминал слоеный пирог — черные слои чередовались с серыми. Сегодня и на заводе, и рядом с ним весь снег белый и однородный», — отметила в ходе визита на предприятие заместитель главы Карабашского городского округа по экономике и финансам Ирина Тарасова.Всего с 2004 по 2017 годы РМК инвестировала в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия «Карабашмедь» около 18 млрд руб. Благодаря масштабной реконструкции производства предприятию уже удалось сократить объем выбросов по сравнению с 2000 годом более чем в 20 раз.