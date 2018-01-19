На Урале растут масштабы уголовного преследования бизнеса

В российских регионах растут масштабы уголовного преследования бизнеса. По данным уполномоченных по защите прав предпринимателей, по итогам 2017 года в РФ было возбуждено 230-240 тыс. дел по экономическим преступлениям, что на 30-40 тыс. выше уровня предыдущего года. На фоне этого растет число жалоб бизнеса на незаконное уголовное преследование и неправомерные действия правоохранительных органов. В Свердловской области также наблюдается тревожная ситуация. Многие уральские предприниматели убеждены, что из-за несовершенства уголовного законодательства в регионе возбуждается много фиктивных дел.Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков рассказал УрБК, что основная проблема заключается в том, что правоохранительные органы часто не способны дать правильную квалификацию действиям предпринимателя, а также отделить присущий этой отрасли риск и промахи в работе от мошенничества.«Действительно, число экономических преступлений в последнее время заметно выросло. Это очень серьезная проблема. В основном от возбуждения необоснованных уголовных дел страдают предприятия малого и среднего бизнеса. У них нет сильной юридической службы, которая смогла бы их защитить. Наша уголовно-процессуальная система во многом ориентирована на карательные функции. Хотя было бы логично не сажать за многие экономические преступления, а выписывать штрафы в размере доказанных нарушений. Все-таки предприниматель, даже если он где-то преступил закон, это не убийца, чтобы отправлять его в тюрьму», — рассказал Анатолий Филиппенков.Как сообщили представители бизнес-сообщества, в ходе следственных действий на предприятиях проходят обыски, изымаются документы, информация, компьютерная техника, арестовываются счета и личное имущество. Расследования иногда длятся годами. В этих условиях осуществлять свою деятельность компания не может. Даже если в итоге никто не оказался в местах лишения свободы, можно считать, что бизнес-единица уничтожена.«Предпринимательская сфера очень тонкая. Использовать для ее регулирования уголовно-правовые средства неправильно. Это путь в никуда. Не всегда в правоохранительных органах работают сотрудники, которые могут увидеть тонкую грань между предпринимательским риском и уголовным преступлением. Предположим, что предприятие не выплатило заработную плату своим сотрудникам. Уголовный кодекс не предусматривает никаких смягчающих обстоятельств, которые позволяют не возбуждать дело. Иными словами, закон не призывает разбираться, по каким причинам руководитель предприятия задержал зарплату. Может быть, у него были объективные причины? У нас все просто. Не выплатил — можно возбуждать уголовное дело», — рассказал преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета Данил Сергеев.Между тем ситуации бывают разными. Иногда предприятия малого бизнеса вынуждены задерживать зарплату из-за того, что с ними вовремя не рассчитались государственные или муниципальные компании за поставленные товары или оказанные услуги.Кроме того, достаточно часто предприниматели используют уголовно-правовые методы для борьбы с конкурентами или для сведения личных счетов.«К примеру, было заключено соглашение об инвестициях. Один предприниматель получил прибыль, а два других не успели. Эти два инвестора пишут на него жалобу в правоохранительные органы. Там предварительно анализируют ситуацию. Видят, что один инвестор действительно получил прибыль, а два других нет. Какой делается вывод? Что первый предприниматель подозревается в мошенничестве, поэтому необходимо начинать расследование», — сказал Данил Сергеев.Адвокат, партнер АБ «Пучков и Партнеры» Алексей Захаров считает, что масштабы уголовного преследования бизнеса растут из-за особенностей госполитики.«Чувствуется давление государства на предпринимателей с точки зрения своевременной выплаты заработной платы. Российские власти дали соответствующие указания правоохранительным органам. В результате появилось много подобных уголовных дел. Кроме того, государство в последнее время уделяет повышенное внимание борьбе с коррупционными преступлениями. В связи с этим предприятия стали чаще жаловаться на неправомерно возбуждение таких дел», — сообщил Алексей Захаров.Эксперты предлагают для решения этой проблемы перевести часть уголовно наказуемых экономических дел в разряд административных. Лишение свободы по предпринимательским преступлениям должно применяться лишь в исключительных случаях. Если эти меры будут реализованы, то число жалоб на незаконное уголовное преследование должно заметно сократиться.