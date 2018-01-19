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В Свердловской области 8 тыс. предприятий освободили от перехода на ЭВС

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. На Среднем Урале исключили свыше 8 тыс. предприятий из реестра организаций, которые обязаны с 1 июля 2018 года перейти на электронный ветеринарный документооборот. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.



Так, в прошлом году на электронный документооборот, по оценке надзорного органа, должны были перейти 35 тыс. организаций, сейчас — 26,9 тыс.



«Статистика в 35 тыс. включала магазины, которые торгуют не животноводческой продукцией, а промышленными товарами, поэтому они, конечно, были убраны, и этот список уточнялся дополнительно, делали запросы в профильные министерства. Плюс ко всему у нас порядка 3,5 тыс. хозяйствующих субъектов прекратили свою деятельность, когда лето закончилось. Это всевозможные кафе выносные, они также были из этого реестра исключены», — рассказала Наталья Банникова.



В настоящее время в информационной системе «Меркурий», в которой оформляются электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС), зарегистрировано 22,4 тыс. свердловских предприятий. Оставшимся участникам оборота животноводческой продукции надлежит перейти на электронный документооборот до 1 июля 2018 года.

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