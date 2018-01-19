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На базе Промсвязьбанка создадут опорный банк для крупных госконтрактов

УрБК, Москва, 19.01.2018. На базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для проведения операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам, сообщает «Прайм» со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.



По его словам, для новой финансовой организации подобран руководитель — глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков. Кредитная организация таким образом перейдет в собственность государства.



С 15 декабря 2017 года Промсвязьбанк проходит процедуру санации. В настоящее время им руководит временная администрация, назначенная ЦБ РФ. Ранее стало известно, что Банк России обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовные дела по сделкам Промсвязьбанка и по хищению из него кредитных досье.

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