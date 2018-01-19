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С 16 июля в РФ вступят в силу новые правила маркировки молокосодержащих продуктов
19 январь 2018 (14:34)
УрБК, Москва, 19.01.2018. Новые требования к маркировке молокосодержащих продуктов в России вступают в силу 16 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
Согласно новым правилам, производители в обязательном порядке должны будут размещать на потребительской упаковке информацию о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел. Ее следует наносить на выделенное контрастным цветом информационное поле. При этом жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки нет.
К использованию понятий, характеризующих особенности состава в наименованиях молокосодержащих продуктов, также устанавливается ряд требований. Кроме того, вводится запрет на использование молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке молокосодержащих продуктов.
Согласно новым правилам, производители в обязательном порядке должны будут размещать на потребительской упаковке информацию о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел. Ее следует наносить на выделенное контрастным цветом информационное поле. При этом жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки нет.
К использованию понятий, характеризующих особенности состава в наименованиях молокосодержащих продуктов, также устанавливается ряд требований. Кроме того, вводится запрет на использование молочных терминов в фирменных наименованиях при маркировке молокосодержащих продуктов.
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