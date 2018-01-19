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Екатеринбургская таможня в 2017 году перечислила в бюджет 25 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Екатеринбургская таможня подвела итоги работы в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба таможни.



В сравнении с 2016 годом число участников внешнеэкономической деятельности увеличилось на 12%, количество деклараций на товары — на 22%, объем товарооборота вырос на 6%, грузооборота — на 2%.



«Несмотря на принятые в отношении России экономические санкции и ответные меры, сравнительный анализ экономических показателей деятельности таможни за прошедшие годы показывает определенный рост в 2017 году по внешнеэкономической деятельности», — заявил начальник Екатеринбургской таможни, полковник таможенной службы Алексей Яговитин.



В 2017 году в федеральный бюджет перечислено почти 25 млрд руб. Это на 22%, или на 4,5 млрд руб. превышает показатель предыдущего года.

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