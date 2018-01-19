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Подростки напали на школу в Улан-Удэ

Двое подростков ворвались в школу в Улан-Удэ с топором, ранили нескольких детей и устроили пожар. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.



На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося. Возгорание ликвидировали. Из здания эвакуировали более 500 человек.



Местный телеканал «Тивиком» передает, что пострадали трое школьников. Один из них в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По неподтвержденным данным, напавшие — ученики девятого класса. Отмечается, что они, вероятно, использовали «коктейль Молотова».



Как уточняет РИА Новости, сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту нападения. По информации агентства, напавший был один. По другим данным — трое.

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