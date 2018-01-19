Дайджест
США проведут военные учения в 100 километрах от границы с РФ
19 январь 2018 (13:33)
Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на этой неделе отработают нанесение массированных авиаударов по целям на Центральном полигоне в Эстонии. Об этом сообщается на сайте эстонских Сил обороны, передает портал «Лента.ру».
Полеты пройдут на высоте не менее шести километров. В учениях задействуют 500-фунтовые управляемые учебные бомбы класса «воздух-земля».
Тренироваться будут авианаводчики из Эстонии, Латвии, Литвы и других государств НАТО, военный контингент которых присутствует в странах Балтии.
Центральный полигон — крупнейшая тренировочная площадка эстонской армии. Расположен в восточной части волости Куусалу. От российской границы объект отделяет около 113 километров. При советской власти полигон использовался как площадка для тренировок танкистов и артиллеристов.
Полеты пройдут на высоте не менее шести километров. В учениях задействуют 500-фунтовые управляемые учебные бомбы класса «воздух-земля».
Тренироваться будут авианаводчики из Эстонии, Латвии, Литвы и других государств НАТО, военный контингент которых присутствует в странах Балтии.
Центральный полигон — крупнейшая тренировочная площадка эстонской армии. Расположен в восточной части волости Куусалу. От российской границы объект отделяет около 113 километров. При советской власти полигон использовался как площадка для тренировок танкистов и артиллеристов.
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