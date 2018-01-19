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Футболист сборной России по футболу получил серьезную травму

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия разорвал крестообразную связку левого коленного сустава. Об этом сообщается на сайте красно-белых.



Футболист получил травму во время товарищеского матча с китайским «Шанхай СИПГ». На 15-й минуте встречи Джикия вступил в стык с соперником, и его ударили по колену. Защитник с криком упал на газон. В результате его на носилках унесли с поля.



По словам главы медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, игроку потребуется операция. О сроках восстановления Джикии будет известно позднее.



В декабре 2017 года от аналогичной травмы оправился нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович. Он порвал «кресты» в апреле и должен был вернуться в начале 2018-го, однако сумел восстановиться быстрее. Швед лечился около семи месяцев.

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