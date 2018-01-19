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Террористы получили технологии по созданию химического оружия

Террористы получили технологии по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросам нераспространения оружия массового уничтожения. Его слова передает РИА Новости.



«Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвленные каналы доступа к их прекурсорам», — сказал Лавров.



Министр отметил, что нарастающая угроза химического терроризма в ближневосточном регионе, в частности на территории Ирака и Сирии, вызывает серьезную обеспокоенность.

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