Новости дня
В Екатеринбурге из-за засора канализации подтопило две улицы на Вторчермете
19 январь 2018 (12:36)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге сегодня ночью канализационными стоками подтопило улицы Патриса Лумумбы и Ферганская. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
Причиной подтопления стал засор коммунальных сетей. За ночь ремонтные бригады дважды выезжали к неисправной канализации для откачки стоков и устранения последствий аварии.
Как отметили в муниципальном предприятии, в 99% случаев причиной сбоев в работе канализации становятся нарушения правил эксплуатации сетей, допущенные абонентами.
Причиной подтопления стал засор коммунальных сетей. За ночь ремонтные бригады дважды выезжали к неисправной канализации для откачки стоков и устранения последствий аварии.
Как отметили в муниципальном предприятии, в 99% случаев причиной сбоев в работе канализации становятся нарушения правил эксплуатации сетей, допущенные абонентами.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На Вторчермете из-за аварии без холодной воды осталось 10 домов
- На Вторчермете из-за аварии без холодной воды осталось 10 домов
- В Екатеринбурге из-за прорыва водовода подтопило улицу Крестинского
- В Екатеринбурге из-за прорыва водовода подтопило улицу Крестинского
- В Екатеринбурге в районе улицы Тверитина произошел засор канализации