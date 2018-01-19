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В Екатеринбурге из-за засора канализации подтопило две улицы на Вторчермете

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге сегодня ночью канализационными стоками подтопило улицы Патриса Лумумбы и Ферганская. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».



Причиной подтопления стал засор коммунальных сетей. За ночь ремонтные бригады дважды выезжали к неисправной канализации для откачки стоков и устранения последствий аварии.



Как отметили в муниципальном предприятии, в 99% случаев причиной сбоев в работе канализации становятся нарушения правил эксплуатации сетей, допущенные абонентами.

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