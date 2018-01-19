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«Уральские авиалинии» предлагают спеццены на полеты из Екатеринбурга в Дубай
19 январь 2018 (12:18)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит акцию на полеты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Купить билеты по специальной цене можно по 23 марта 2018 года на вылеты до 23 марта 2018 года. Стоимость перелета по маршруту Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург составляет от 17 000 руб. (туда/обратно), в цену включены ручная кладь до 5 кг, багаж — до 10 кг и горячий обед. Билеты уже в продаже, предложение ограничено. Стоимость может различаться в зависимости от курса валют на момент бронирования.
Напомним, что регулярные рейсы в Дубай выполняются авиаперевозчиком 3 раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
«Попав в Объединенный Арабские Эмираты, путешественники оказываются в мире непревзойденной роскоши и уникального шопинга. Помимо пляжного отдыха и шоп-туров туристы могут отправиться на прогулку к музыкальному фонтану, подняться на Бурдж Халиф или попробовать блюда интернациональной кухни. Поменяйте холодные российские пейзажи на дивные арабские оазисы. Персидский залив и золотые пляжи с видом на потрясающие небоскребы — идеальное место для отпуска», — рассказали в пресс-службе.
Приобрести билеты в Дубай можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Купить билеты по специальной цене можно по 23 марта 2018 года на вылеты до 23 марта 2018 года. Стоимость перелета по маршруту Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург составляет от 17 000 руб. (туда/обратно), в цену включены ручная кладь до 5 кг, багаж — до 10 кг и горячий обед. Билеты уже в продаже, предложение ограничено. Стоимость может различаться в зависимости от курса валют на момент бронирования.
Напомним, что регулярные рейсы в Дубай выполняются авиаперевозчиком 3 раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
«Попав в Объединенный Арабские Эмираты, путешественники оказываются в мире непревзойденной роскоши и уникального шопинга. Помимо пляжного отдыха и шоп-туров туристы могут отправиться на прогулку к музыкальному фонтану, подняться на Бурдж Халиф или попробовать блюда интернациональной кухни. Поменяйте холодные российские пейзажи на дивные арабские оазисы. Персидский залив и золотые пляжи с видом на потрясающие небоскребы — идеальное место для отпуска», — рассказали в пресс-службе.
Приобрести билеты в Дубай можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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