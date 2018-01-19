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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Урал Инжиниринг»
19 январь 2018 (11:14)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Урал Инжиниринг» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2014 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве ООО «Урал Инжиниринг» в июне 2017 года обратилось в суд ООО «ТД Алага». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 21 млн 236 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2014 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве ООО «Урал Инжиниринг» в июне 2017 года обратилось в суд ООО «ТД Алага». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 21 млн 236 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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