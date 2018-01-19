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Свердловская область заняла 60 место в рейтинге регионов РФ по экономности госзакупок
19 январь 2018 (10:49)
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. Свердловская область заняла 60 место в рейтинге российских регионов по экономности госзакупок, составленном аналитическим центром при правительстве РФ на основе анализа в I полугодии 2017 года.
По конкурентности госзакупок Свердловская область заняла 64 место, по эффективности планирования — 17, по конфликтности (количеству госзакупок, жалобы по которым были признаны обоснованными ФАС) — 10 место, по доле закупок с подозрением нарушений — 32 место.
В итоговом рейтинге эффективности госзакупок регион занял 21 место, это на 9 позиций ниже, чем в рейтинге за 2016 год. Тогда в общем рейтинге Свердловская область была на 12 месте, в подрейтинге по экономности — на 50-м, по конкурентоспособности — на 19-м, по эффективности планирования — на 22-м, конфликтности — на 29-м, по количеству закупок с подозрением нарушения — на 20-м.
Аналитический центр при правительстве РФ составляет рейтинг эффективности региональных госзакупок дважды в год. Анализ по итогам полного 2017 года будет опубликован летом.
По конкурентности госзакупок Свердловская область заняла 64 место, по эффективности планирования — 17, по конфликтности (количеству госзакупок, жалобы по которым были признаны обоснованными ФАС) — 10 место, по доле закупок с подозрением нарушений — 32 место.
В итоговом рейтинге эффективности госзакупок регион занял 21 место, это на 9 позиций ниже, чем в рейтинге за 2016 год. Тогда в общем рейтинге Свердловская область была на 12 месте, в подрейтинге по экономности — на 50-м, по конкурентоспособности — на 19-м, по эффективности планирования — на 22-м, конфликтности — на 29-м, по количеству закупок с подозрением нарушения — на 20-м.
Аналитический центр при правительстве РФ составляет рейтинг эффективности региональных госзакупок дважды в год. Анализ по итогам полного 2017 года будет опубликован летом.
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