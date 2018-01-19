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В 2017 году стоимость задекларированных в России меховых изделий выросла в 1,8 раза

УрБК, Москва, 19.01.2018. В 2017 году стоимость задекларированных в России меховых изделий выросла в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом, с 129 до 232 млн долл. США, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).



При этом количество задекларированных меховых изделий выросло в 1,5 раза — с 277 до 417 тыс. ед., вес — в 1,7 раза, с 417 до 693 т. Таможенные платежи увеличились в 1,8 раза — с 38,7 до 69,6 млн долл. США.



Всего в 2017 году в России было промаркировано около 2,3 млн импортных и российских меховых изделий, реализовано — 1,2 млн изделий на общую сумму 68,5 млрд руб. Участниками системы маркировки стали более 9,4 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом около 23% участников были зарегистрированы впервые.

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