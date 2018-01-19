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Руководство ММК представило производственную программу ЛМЗ на 2018 год

УрБК, Магнитогорск, 19.01.2018. Руководство ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) во главе с генеральным директором компании Павлом Шиляевым посетило с рабочим визитом Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ) в Пермском крае. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



В ходе визита состоялась встреча генерального директора ММК Павла Шиляева с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Гендиректор комбината представил главе региона стратегию развития Группы компаний ММК, включая Лысьвенский металлургический завод, который в декабре 2017 года вошел в состав Группы. Максим Решетников заявил о поддержке планов ММК по дальнейшему развитию лысьвенского предприятия.



«Правительство Пермского края заинтересовано в том, чтобы в крае развивалась промышленность, росли объемы производства и продаж готовой продукции, а люди получали достойную зарплату, и в этом мы готовы оказывать вам всестороннюю помощь и поддержку», — подчеркнул Максим Решетников.



На пресс-конференции по итогам посещения Лысьвенского металлургического завода генеральный директор ММК Павел Шиляев заявил о позитивном эффекте интеграции ЛМЗ в производственную цепочку Группы ММК.



«Данная производственная площадка хорошо интегрируется в Группу компаний ММК и в перспективе будет способствовать расширению ее продуктовой линейки. В конечном счёте это повысит совокупную эффективность и конкурентоспособность Группы ММК. Мы сформировали производственную программу ЗАО «ЛМЗ» на 2018 год. Думаю, что этот год должен стать для лысьвенского завода периодом «раскрутки» производства и завоевания рынков», — отметил Павел Шиляев.



По словам генерального директора ЗАО «ЛМЗ» Сергея Дубовского, в 2017 году персонал предприятия был загружен на две трети, но уже сейчас люди работают с полной загрузкой. В числе приоритетных задач предприятия он назвал загрузку всех производственных мощностей, освоение новых видов продукции и повышение эффективности производства.

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