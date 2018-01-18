Новости дня

Центробанк требует возбудить уголовные дела по сделкам Промсвязьбанка

УрБК, Москва, 18.01.2018. Банк России обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовные дела по сделкам Промсвязьбанка и по хищению из него кредитных досье, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.



«Временная администрация по управлению банком, функции которой выполняются Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора, 29 декабря 2017 года направила генеральному прокурору РФ Юрию Чайке заявление о возбуждении уголовного дела в связи с выявлением сделок по приобретению у компаний-нерезидентов ценных бумаг Промсвязьбанка на внебиржевом рынке, которые совершены вопреки интересам банка и причинили ему существенный имущественный ущерб», — сообщили в пресс-службе Центробанка.



Кроме того, 25 декабря 2017 года регулятор направил обращение в Генпрокуратуру РФ в отношении выявленного факта хищения кредитных досье корпоративных заемщиков Промсвязьбанка на общую сумму задолженности более 100 млрд руб.



Перед этим, 22 декабря, зампред ЦБ РФ Василий Поздышев говорил, что временная администрация выявила, в частности, факты уничтожения кредитных досье корпоративных заемщиков более чем на 109 млрд руб. и манипуляции со стороны управляющей компании нескольких негосударственных пенсионных фондов акциями Промсвязьбанка.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: