Новости дня
«Уральские авиалинии» предлагают пассажирам прямой рейс Екатеринбург — Калининград
18 январь 2018 (17:38)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает пассажирам прямой рейс Екатеринбург — Калининград без пересадок, который выполняется регулярно по понедельникам и пятницам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Отправляясь в путешествие в этот «европейский» город, жители Екатеринбурга обязательно найдут для себя множество интересных развлечений. Ежегодно в феврале проходит традиционный праздник «Длинной колбасы», который уходит своими корнями к традициям Кенигсберга. Путешественники смогут не только отведать вкусных колбасок, приготовленных по старинным средневековым рецептам, но и посетить ярморочные гуляния и купить сувениры. Разнообразить свой отдых можно посетив местные фестивали, например, «Планета-фестиваль», «Янтарный остров», поучаствовать в творческих мастер-классах и концертах. Любителям спокойного отдыха понравятся прогулки по набережной и улочкам города, где гармонично соседствует архитектура средневековой Европы и современной России», — рассказали в пресс-службе.
Билеты можно приобрести на сайте www.uralairlines.com, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
«Отправляясь в путешествие в этот «европейский» город, жители Екатеринбурга обязательно найдут для себя множество интересных развлечений. Ежегодно в феврале проходит традиционный праздник «Длинной колбасы», который уходит своими корнями к традициям Кенигсберга. Путешественники смогут не только отведать вкусных колбасок, приготовленных по старинным средневековым рецептам, но и посетить ярморочные гуляния и купить сувениры. Разнообразить свой отдых можно посетив местные фестивали, например, «Планета-фестиваль», «Янтарный остров», поучаствовать в творческих мастер-классах и концертах. Любителям спокойного отдыха понравятся прогулки по набережной и улочкам города, где гармонично соседствует архитектура средневековой Европы и современной России», — рассказали в пресс-службе.
Билеты можно приобрести на сайте www.uralairlines.com, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» запустили новый рейс из Екатеринбурга в Калининград
- «Уральские авиалинии» открывают новый прямой рейс Сочи — Тбилиси
- «Уральские авиалинии» установили спецтариф на рейс Кемерово — Санкт-Петербург
- «Уральские авиалинии» установили спеццену на рейс Краснодар — Римини
- «Уральские авиалинии» открывают новый регулярный рейс Новосибирск — Шанхай