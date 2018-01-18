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Росгвардия планирует закупить снайперские винтовки «Точность»

Федеральная служба войск Национальной гвардии России в текущем году планирует закупить новые снайперские винтовки «Точность» и системы нелетального акустического воздействия «Шепот». Об этом сообщает «Интерфакс».



На закупку десяти винтовок калибра 7,62 мм и десяти калибра 8,6 мм выделяется 11,5 млн руб. Еще 62 млн будет потрачено на приобретение 34 образцов системы нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты «Шепот».



Снайперская винтовка «Точность» может поражать цели на предельном расстоянии не менее 1,5 тыс. метров. Подробности новой разработки сообщались в ноябре 2016 года. В скором времени она должна поступить также в подразделения ФСО и ФСБ.

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