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В кузбасском интернате обнаружили повышенное содержание радона

Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержание радона на территории психоневрологического интерната в Мариинске в Кемеровской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону.



«На территории психоневрологического интерната в Мариинске обнаружили опасное содержание радона. Причем, такие показатели лишь в одном помещении. Согласно решению суда, деятельность помещения, где было выявлено нарушение, приостановлена на 90 суток», — говорится в сообщении.



Отмечается, что учреждение признано виновным по статье 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

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