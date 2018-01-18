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В кузбасском интернате обнаружили повышенное содержание радона
18 январь 2018 (17:27)
Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержание радона на территории психоневрологического интерната в Мариинске в Кемеровской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону.
«На территории психоневрологического интерната в Мариинске обнаружили опасное содержание радона. Причем, такие показатели лишь в одном помещении. Согласно решению суда, деятельность помещения, где было выявлено нарушение, приостановлена на 90 суток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что учреждение признано виновным по статье 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).
«На территории психоневрологического интерната в Мариинске обнаружили опасное содержание радона. Причем, такие показатели лишь в одном помещении. Согласно решению суда, деятельность помещения, где было выявлено нарушение, приостановлена на 90 суток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что учреждение признано виновным по статье 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).
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