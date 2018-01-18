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Руководство обанкротившихся банков привлекут к выплате долгов
18 январь 2018 (17:26)
УрБК, Москва, 18.01.2018. Верховный суд (ВС) РФ разъяснил статью закона о банкротстве об ответственности должника, сообщает «Интерфакс».
Пояснения были даны в рамках рассмотрения в ВС РФ дела о привлечении руководства обанкротившегося «Первого республиканского банка» к выплатам задолженности в размере 19,8 млрд руб. Ранее Агентство страхования вкладов (АСВ) пыталось привлечь топ-менеджмент банка к выплатам через Арбитражный суд Москвы. Однако в инстанции приостановили рассмотрение иска АСВ, сославшись на то, что организация не расплатилась с кредиторами.
Аналогичное решение было принято в апелляционном и кассационном судах. АСВ после этого обратилось в Верховный суд РФ, который постановил, что наличие задолженности перед кредиторами не является основанием для освобождения руководства банка от выплаты долгов. Также в высшей инстанции отметили, что топ-менеджмент не может привлекаться к выплатам при одновременном выполнении двух условий: невозможность определить размер ответственности должника и отсутствие иных имеющих значение фактов.
Дело по решению ВС РФ возвращено в Арбитражный суд Москвы.
Пояснения были даны в рамках рассмотрения в ВС РФ дела о привлечении руководства обанкротившегося «Первого республиканского банка» к выплатам задолженности в размере 19,8 млрд руб. Ранее Агентство страхования вкладов (АСВ) пыталось привлечь топ-менеджмент банка к выплатам через Арбитражный суд Москвы. Однако в инстанции приостановили рассмотрение иска АСВ, сославшись на то, что организация не расплатилась с кредиторами.
Аналогичное решение было принято в апелляционном и кассационном судах. АСВ после этого обратилось в Верховный суд РФ, который постановил, что наличие задолженности перед кредиторами не является основанием для освобождения руководства банка от выплаты долгов. Также в высшей инстанции отметили, что топ-менеджмент не может привлекаться к выплатам при одновременном выполнении двух условий: невозможность определить размер ответственности должника и отсутствие иных имеющих значение фактов.
Дело по решению ВС РФ возвращено в Арбитражный суд Москвы.
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