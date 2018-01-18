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Япония запустила ракету со спутником на борту

В Японии с космодрома Утиноура запустили компактную ракету на твердом топливе «Эпсилон-3» со спутником на борту. Японское аэрокосмическое агентство JAXA вело трансляцию запуска, передает портал «Газета.ру».



Трехступенчатая ракета «Эпсилон» в два раза компактнее ракеты Н2А и значительно более экономична по финансовым, людским и временным затратам. На борту ракеты расположен коммерческий спутник «ASNARO-2», принадлежащий компании NEC.



Ранее в Японии прошел второй запуск ракеты «Эпсилон».

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