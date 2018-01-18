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Число работающих башенных кранов в Екатеринбурге за год выросло на 21%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Аналитический отдел Уральской палаты недвижимости (УПН) подвел итоги развития первичного рынка жилья Екатеринбурга в 2017 году.



Как сообщили в УПН, число замороженных проектов сократилось в прошлом году на треть. За год было начато строительство новых домов общей площадью около 900 тыс. кв. м. Девелоперы на фоне высокого спроса стремились заместить выбывающее предложение.



«За последний квартал число работающих башенных кранов увеличилось на 5%, а за год на 21% (до 102 единиц). К концу прошедшего года их число вновь превысило отметку в 100 штук, но это по-прежнему меньше, чем в 2014-2015 годах», — говорится в исследовании УПН.

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