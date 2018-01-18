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Предприятия Росатома в Новоуральске планируют кратно нарастить выручку от неядерных производств
18 январь 2018 (16:40)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Предприятия Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» в Новоуральске — Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК») и научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех») — планируют кратно нарастить выручку от неядерных производств к 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба УЭХК.
Вопросы создания и развития производств новых видов неядерной продукции стали ключевой темой рабочей поездки президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой в ЗАТО Новоуральск.
«Работа ведется по нескольким ключевым направлениям: реализация собственных инвестиционных проектов предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», компактизация производственных площадок, что позволит привлекать на высвобожденные площади внешних инвесторов. Также в городе идет процесс создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и Новоуральского промышленного кластера», — рассказали в пресс-службе.
К новым перспективным видам неядерной продукции новоуральской промышленной площадки, в частности, относятся 3D-принтеры и порошки для 3D-печати, системы накопления электроэнергии, твердооксидные топливные элементы, электрохимические генераторы, фильтры для очистки газовых сред.
Одним из ключевых направлений должно стать производство автомобильных катализаторов для бензиновых и дизельных двигателей на предприятии ООО «Экольянс» (дочерняя компания АО «УЭХК»), которое в настоящее время занимает 31% российского рынка. Стратегия развития компании предусматривает рост выручки предприятия с 2,6 млрд руб. в 2017 году до 4 млрд руб. по итогам 2022 года. В этот же период (2017-2022 годы) выручка ООО «НПО Центротех» от реализации неядерной продукции должна вырасти с 284 млн руб. до 3,8 млрд руб.
Заявка ЗАТО Новоуральск на создание территории опережающего развития (учреждаются постановлениями правительства Российской Федерации) включает 26 проектов с общим объемом инвестиций около 20 млрд руб., которые предусматривают создание более 2,5 тыс. новых рабочих мест.
В состав Новоуральского промышленного кластера (НПК) войдут промышленные предприятия города, в том числе градообразующие. За НПК планируется закрепить пул ключевых компетенций, необходимых для развития машиностроительного комплекса Свердловской области и производственной кооперации предприятий по перспективным производственным направлениям, в том числе в области импортозамещения.
Вопросы создания и развития производств новых видов неядерной продукции стали ключевой темой рабочей поездки президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой в ЗАТО Новоуральск.
«Работа ведется по нескольким ключевым направлениям: реализация собственных инвестиционных проектов предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», компактизация производственных площадок, что позволит привлекать на высвобожденные площади внешних инвесторов. Также в городе идет процесс создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и Новоуральского промышленного кластера», — рассказали в пресс-службе.
К новым перспективным видам неядерной продукции новоуральской промышленной площадки, в частности, относятся 3D-принтеры и порошки для 3D-печати, системы накопления электроэнергии, твердооксидные топливные элементы, электрохимические генераторы, фильтры для очистки газовых сред.
Одним из ключевых направлений должно стать производство автомобильных катализаторов для бензиновых и дизельных двигателей на предприятии ООО «Экольянс» (дочерняя компания АО «УЭХК»), которое в настоящее время занимает 31% российского рынка. Стратегия развития компании предусматривает рост выручки предприятия с 2,6 млрд руб. в 2017 году до 4 млрд руб. по итогам 2022 года. В этот же период (2017-2022 годы) выручка ООО «НПО Центротех» от реализации неядерной продукции должна вырасти с 284 млн руб. до 3,8 млрд руб.
Заявка ЗАТО Новоуральск на создание территории опережающего развития (учреждаются постановлениями правительства Российской Федерации) включает 26 проектов с общим объемом инвестиций около 20 млрд руб., которые предусматривают создание более 2,5 тыс. новых рабочих мест.
В состав Новоуральского промышленного кластера (НПК) войдут промышленные предприятия города, в том числе градообразующие. За НПК планируется закрепить пул ключевых компетенций, необходимых для развития машиностроительного комплекса Свердловской области и производственной кооперации предприятий по перспективным производственным направлениям, в том числе в области импортозамещения.
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