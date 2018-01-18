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В Екатеринбурге на три дня изменится схема движения по улице Большакова

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. В Екатеринбурге с 20 по 22 января 2018 года изменится схема движения по улице Большакова на участке от 8 Марта до Степана Разина, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».



Движение по данному участку на указанный период станет односторонним с сохранением движения в сторону улицы Степана Разина.



«Под этим участком улицы обнаружена скрытая утечка из водовода диаметром 800 мм, в этом случае холодная вода из этого водовода попадает в грунт, размытие грунта под асфальтовым покрытием приводит к провалам дорожного полотна. Для предупреждения опасных ситуаций необходимо восстановить поврежденный водовод и устранить утечку. Сейчас поврежденный водовод отключен, холодное водоснабжение домов, запитанных от этого водовода, организовано по резервным схемам», — говорится в сообщении.



Работы на улице Большакова продлятся до утра 20 января 2018 года. Ограничений в холодном водоснабжении в домах, расположенных рядом с поврежденным участком, на время проведения аварийно-восстановительных работ не будет.

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