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Официальный курс долл. США вырос на 17 коп., евро — на 9 коп.

18 январь 2018 (16:05)

УрБК, Москва, 18.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2018 года. Курс долл. США вырос на 17 коп., до 56,76 руб., евро — на 9 коп., до 69,26 руб.

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