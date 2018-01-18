Предприятия остались без квалифицированных рабочих

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил о «катастрофической нехватке в России хорошо подготовленных рабочих». Глава государства считает, что существующая система подготовки кадров для промышленности не востребована и нуждается в обновлении. Опрошенные УрБК эксперты согласны с такой оценкой ситуации. Особенно остро эта проблема наблюдается на Среднем Урале, где в структуре экономики основную долю занимают металлургические и машиностроительные предприятия.Эксперты выделяют несколько причин дефицита квалифицированных кадров. Ключевые проблемы — низкий престиж рабочих профессий, несоответствие российской системы образования требованиям рынка и неконкурентоспособная заработная плата.«Это системная проблема, и она требует системного решения. Для этого прежде всего нужно воспитывать интерес к техническим профессиям у подрастающего поколения со школьной скамьи. Сейчас мы наблюдаем гуманитаризацию школы, в результате чего ребята, которых родители отправляют на юридические и экономические факультеты, получив диплом, работают риэлторами, продавцами бытовой техники. В то же время наблюдается нехватка, инженеров, технологов, конструкторов», — рассказала исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова.По ее словам, не только выпускники, но и их родители должны осознавать, что сегодня на современных промышленных предприятиях у рабочих высокой квалификации большая зарплата, хорошая социальная поддержка и условия труда, возможность сделать карьеру.«Необходима модернизация системы образования, обновление методической и материально-технической базы. Многие профессии сегодня устарели, многие поменяли содержание, а система образования продолжает готовить специалистов по старым лекалам. Меняются условия на производстве: появляются новые станки, оборудование, новые принципы производства, и молодых специалистов, пришедших на предприятие, нужно переучивать. С 2016 года в стране действует система профессиональных квалификаций и профессиональных стандартов — инструментов, позволяющих сблизить систему образования с потребностями рынка труда, современного производства», — заявила Т. Кансафарова.Советник президента ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков считает, что дефицит высококвалифицированной рабочей силы в первую очередь связан со спецификой экономического развития страны в предыдущие годы.«В течении двух десятилетий, с начала 1990-х до примерно 2010-го года, наблюдался спад в сегменте оборонной промышленности и машиностроения в целом — а именно в этих отраслях требуются рабочие с высокой квалификацией. В связи с данным спадом упал спрос на высококвалифицированные кадры, получение соответствующего технического образования было малоинтересным», — заявил Ярослав Кабаков.В 2010-х годах, по его словам, началась модернизация оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, резко вырос госзаказ, в сектор пришли значительные государственные инвестиции в основной капитал.«Однако это только усугубило ситуацию — новейшее оборудование требовало специалистов с современной подготовкой, возникла проблема не только увеличения количества выпуска новых кадров, но и переподготовки старых. Тогда же началось повышение зарплат высококвалифицированных рабочих, вырос престиж соответствующих специальностей. Но это процесс небыстрый — только подготовка современного специалиста занимает 3-4 года, а процесс перемены психологии общества и повышения интереса молодежи к специальности — никак не меньше», — рассказал Я. Кабаков.Впрочем, далеко не все эксперты считают, что зарплата хорошо подготовленных рабочих в настоящее время является конкурентоспособной.Директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов сообщил, что молодежь, имеющая необходимую квалификацию, часто просто не идет работать по специальности из-за ожидания более высоких доходов.«К примеру, операторы обрабатывающего центра могут рассчитывать на зарплату в 30 тыс. руб. Это очень высокая квалификация. Многие ребята не соглашаются работать за такие деньги. Они считают, что достойны большего. Как правило, у высококвалифицированных специалистов завышенные запросы. Не всегда работодатели идут им навстречу. На дворе рыночные отношения. Работник пытается продать свою квалификацию как можно дороже. В свою очередь, предприятия пытаются купить ее подешевле. В процессе этих торгов и вырабатывается некий компромисс», — полагает А. Бухмастов.В условиях, когда государственная система образования не справляется со своими задачами, некоторые предприятия Свердловской области уже стали самостоятельно решать проблему подготовки квалифицированных рабочих. В итоге, как считают эксперты, их опыт может быть распространен не только на весь регион, но и реализован в масштабах страны.