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«Уральские авиалинии» запускают новый рейс Москва — Тюмень
18 январь 2018 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 18 февраля 2018 года открывает регулярный рейс по направлению Москва — Тюмень — Москва. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейсы в Москву будут выполняться ежедневно в 08.00 (прибытие в Москву в 09.00), что позволит бизнес-путешественникам совершать полеты в столицу без потери времени.
«Кроме того, всегда можно совместить приятное с полезным и после важных встреч совершить экскурсию по достопримечательностям Москвы, сходить в театр, ресторан, кафе или пройтись по Старому Арбату. Прогулявшись по достопримечательностям, путешественники легко успеют на обратный рейс авиакомпании до Тюмени в 23.00 (прилет в 03.35). Время в пути составляет три часа», — рассказали в пресс-службе.
По прилете в Москву пассажиры могут комбинировать свой отдых или деловые поездки, используя стыковки из Москвы в Симферополь, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и другие города России, СНГ и дальнего зарубежья.
Билеты можно приобрести по выгодной цене от 2 тыс. 790 руб. на www.uralairlines.com, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Рейсы в Москву будут выполняться ежедневно в 08.00 (прибытие в Москву в 09.00), что позволит бизнес-путешественникам совершать полеты в столицу без потери времени.
«Кроме того, всегда можно совместить приятное с полезным и после важных встреч совершить экскурсию по достопримечательностям Москвы, сходить в театр, ресторан, кафе или пройтись по Старому Арбату. Прогулявшись по достопримечательностям, путешественники легко успеют на обратный рейс авиакомпании до Тюмени в 23.00 (прилет в 03.35). Время в пути составляет три часа», — рассказали в пресс-службе.
По прилете в Москву пассажиры могут комбинировать свой отдых или деловые поездки, используя стыковки из Москвы в Симферополь, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и другие города России, СНГ и дальнего зарубежья.
Билеты можно приобрести по выгодной цене от 2 тыс. 790 руб. на www.uralairlines.com, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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